Lazio – Bologna sabato ore 15 - Dazn in esclusiva

Napoli – Inter sabato ore 18.00 - Dazn in esclusiva

Torino – Venezia sabato ore 20.45 - Sky/Dazn e Now

Milan – Sampdoria domenica ore 12.30 - Sky/Dazn e Now

Empoli – Cagliari domenica ore 15.00 - Dazn in esclusiva

Genoa – Salernitana domenica ore 15.00 - Dazn in esclusiva

Verona – Udinese domenica ore 15.00 - Dazn in esclusiva

Sassuolo – Roma domenica ore 18.00 - Dazn in esclusiva

Atalanta – Juventus domenica ore 20.45 - Dazn in esclusiva

Spezia – Fiorentina lunedì ore 20.45 - Sky/Dazn e Now

Dopo una ricca e vivissima 3 giorni di Coppa Itallia che ha delineato il calendario e le doppie sfide delle due semifinali del torneo,con il programma della. Subito due importantissimi big match come lo scontro scudetto di sabato alle 18 al Maradona fra Napoli e Inter e il posticipo serale domenicale con vista Champions al Gewiss Stadium fra Atalanta e Juventus.a partire da(squalificato) che dovrà sostituirein difesa e ha il dubbio sul tandem d'attacco.è alle prese con la spalla diche non dà certezze mentrela sua certezza l'ha trovata e non la toglierà dal campo, quel Dusangià iper-decisivo.recuperadal 1' mentredovrà ancora una volta fare di necessità virtù per un attacco sempre più spuntato. Ecco la programmazione televisiva e tutte le probabili formazioni.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.