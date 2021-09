. Si (ri)parte sabato pomeriggio conpromette scintille. In serata. Nel pomeriggio la Fiorentina scende in campo a Udine e alle 18 c'è, deciso a consolidare il primato in classifica a punteggio pieno. Lunedì sera si chiude con ilIL PROGRAMMA:(sabato ore 15 in diretta tv su Dazn)(sabato ore 18 in diretta tv su Dazn)(sabato ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky)(domenica ore 12.30 in diretta tv su Dazn e Sky)(domenica ore 15 in diretta tv su Dazn)(domenica ore 15 in diretta tv su Dazn)(domenica ore 15 in diretta tv su Dazn)(domenica ore 18 in diretta tv su Dazn)(domenica ore 20.45 in diretta tv su Dazn)(lunedì ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky)TUTTE LENELLASPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Sala; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antiste.