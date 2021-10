Dopo la tre giorni di coppe europee, torna in campo la Serie A, con la nona giornata. Si parte oggi con due match, Torino-Genoa (Andrea Belotti torna titolare) e il derby ligure fra Sampdoria e Spezia. Il sabato, dopo i match del pomeriggio, culminerà con Bologna-Milan: dopo il ko in Champions, la squadra di Stefano Pioli vuole continuare la sua marcia in campionato, con Zlatan Ibrahimovic probabilmente al centro dell'attacco fin dal 1°. La domenica invece sarà caratterizzata da due partitissime: Roma-Napoli, con José Mourinho che schiera i titolari dopo le polemiche seguite al pesante ko in Norvegia con le 'seconde linee', e Inter-Juventus, il derby d'Italia nel quale si sfideranno il 3-5-2 di Simone Inzaghi e il 4-4-2 di Massimiliano Allegri.



Serie A, nona giornata - programma e TV



22/10 - 18:30 - Torino-Genoa - DAZN

22/10 - 20:45 - Sampdoria-Spezia - DAZN/SKY

23/10 - 15:00 - Salernitana-Empoli - DAZN

23/10 - 18:00 - Sassuolo-Venezia - DAZN

23/10 - 20:45 - Bologna-Milan DAZN/SKY

24/10 - 12:30 - Atalanta-Udinese - DAZN/SKY

24/10 - 15:00 - Fiorentina-Cagliari - DAZN

24/10 - 15:00 - Verona-Lazio - DAZN

24/10 - 18:00 - Roma-Napoli - DAZN

24/10 - 20:45 - Inter-Juventus - DAZN



