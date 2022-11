La Serie A torna in campo nell'infrasettimanale per la quattordicesima giornata. Si parte con il Napoli capolista, che ospita l'Empoli al Maradona martedì alle 18: 30. spalletti è pronto ad affidarsi a Raspadori per sostituire l'infortunato Kvaratskhelia .Stesso orario anche per Spezia-Udinese, mentre alle 20:45 il Milan di Stefano Pioli è impegnato a Cremona contro la Cremonese. Nei rossoneri, probabile una nuova chance per Brahim Diaz e Origi dal 1'. Mercoledì alle 18:30 il Sasusolo ospita al Mapei la Roma, in campo ancora con Abraham e Belotti, supportati da Zaniolo. Alle 20: 45, l'Inter ospita a San Siro il Bologna con Inzaghi pronto a dare spazio a Dzeko e Correa, favorito su Lautaro Martinez davanti. Chiudono il turno, giovedì, Verona-Juve (18:30) e Lazio-Monza (20:45). Di seguito, le probabili formazioni: