Prende il via oggi la, e sarà particolare, almeno dal punto di vista della programmazione perché per la prima volta da tanto tempoSi parte alle 18.30 oggi con il primo anticipo Fiorentina-Spezia e già questa sera ci sarà la seconda gara, Cagliari-Torino, incredibilmente decisiva per la zona salvezza.Spicca ovviamente il derby di Milano conche torna a San Siro di domenica pomeriggio alle 15, mentre l'altro big match attesissimo è. Chiuderanno i due posticipi di domenica e lunedì sera e che vedranno rispettivamente impegnateTante leche saranno condizionate da squalifiche, infortuni e, soprattutto dalla tre giorni di coppe europee che ha viste impegnate 4 delle nostre 6 formazioni ancora in corsa. La Juve è insia a centrocampo che in difesa, il Milan dovrà fare a meno di Bennacer e rilanceràdopo lo stop di coppa mentre Conte si porterà fino all'ultimo il dubbiovenerdì ore 18.30venerdì ore 20.45sabato ore 15.00sabato ore 18.00sabato ore 20.45domenica ore 12.30domenica ore 15.00domenica ore 18.00domenica ore 20.45lunedì ore 20.45(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric.