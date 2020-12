Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo per la 13esima giornata, un turno spalmato su due giorni, sabato (tre partite) e domenica (le restanti sette). Si parte alle 15 di sabato con Fiorentina-Verona, seguita alla 18 da Sampdoria-Crotone e, alle 20.45, da Parma-Juventus. In quest'ultimo caso, c'è grande attesa per capire se questa volta Paulo Dybala avrà una chance da titolare (dopo i sei minuti più recupero giocati con l'Atalanta). La domenica si apre con Torino-Bologna alle 12,30, match al quale faranno seguito, alle 15, quattro incontri, fra i quali Inter-Spezia e Sassuolo-Milan: per quanto riguarda i nerazzurri, con Brozovic out, ballottaggio fra Sensi ed Eriksen, mentre in casa rossonera ci sarà attesa fino all'ultimo per sapere se Ibrahimovic (che oggi si è allenato in gruppo) sarà della partita. Alle 18 toccherà poi ad Atalanta-Roma, con il ballottaggio Malinovskyi-Gomez fra gli orobici e l'ormai collaudato tridente Pedro-Mkhitaryan-Dzeko fra i capitolini. Infine, alle 20.45 chiusura con Lazio-Napoli: fra gli ospiti, assenti per infortunio Osimhen e Mertens, tocca a Petagna. In questa fase della stagione si gioca ogni tre giorni: occhio alle sorprese, sono dietro l'angolo in ogni squadra!



SERIE A - 13A GIORNATA



Sabato 19 dicembre

Ore 15 - Fiorentina-Verona

Ore 18 - Sampdoria-Crotone

Ore 20.45 - Parma-Juventus



Domenica 20 dicembre

Ore 12.30 - Torino-Bologna

Ore 15 - Benevento-Genoa

Ore 15 - Cagliari-Udinese

Ore 15 - Inter-Spezia

Ore 15 - Sassuolo-Milan

Ore 18 - Atalanta-Roma

Ore 20:45 - Lazio-Napoli



