Dopo la tre giorni di coppe europee,per Covid,, match molto importante per gli equilibri della zona bassa della classifica. Fra le scelte dici dovrebbero essereper i ducali eper il Grifone. La giornata poi prosegue sabato con altri due incontri delicati per la zona calda della classifica:. La domenica si apre con il lunch match fra, con gli orobici reduci dallaLeague:dovrebbero optare per la coppia d'attacco pesante. Nel pomeriggio, oltre a, è la volta anche della, che ospita il Benevento: squalificatoe acciaccato Alex Sandro, Pirlo dovrebbe proporrea sinistra. Poi, alle 18 di domenica, il: fra i rossoneri, squalificatoe tanti assenti per infortunio, ma torna. Infine, chiusura con il big match della giornata, quello frafra i giallorossi, ballottaggio fracon il bosniaco favorito, fra gli azzurri,centravanti supportato da Insigne e19/3 - 20.45 - Parma-Genoa - SKY20/3 - 15.00 - Crotone-Bologna - SKY20/3 - 18.00 - Spezia-Cagliari - SKY21/3 - 12.30 - Verona-Atalanta - DAZN21/3 - 15.00 - Juventus-Benevento - SKY21/3 - 15.00 - Sampdoria-Torino - SKY21/3 - 15.00 - Udinese-Lazio - DAZN21/3 - 18.00 - Fiorentina-Milan - SKY21/3 - 20.45 - Roma-Napoli - SKYInter-Sassuolo rinviata