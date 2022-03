Siamo alle porte della prima delle ultime dieci giornate di campionato, finale di stagione all'orizzonte: torna in campo domani la Serie A, con tutte le lotte più aperte che mai. In quota scudetto il Milan cerca l'allungo contro l'Empoli che non vince da 11 partite, l'Inter e il Napoli hanno impegni ostici nelle tane di Torino e Verona. Spalletti valuta dei cambiamenti nel reparto offensivo, apparso un po'annebbiato nelle ultime uscite. Il Milan recupera Romagnoli e Ibra ma dovrebbe confermare Kalulu e Giroud, Brozovic prova a recuperare per guidare la mediana dell'Inter.



Roma, Lazio, Atalanta e Juventus hanno incroci sulla carta abbordabili, ma non possono sbagliare per continuare la rincorsa agli obiettivi stagionali. Attesi da titolari i bomber Immobile, Abraham e Vlahovic, dovrebbe esserci dopo la doppietta in Europa League Muriel per la Dea.



IL CALENDARIO E DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING



Salernitana-Sassuolo – Sabato ore 15:00. Dazn

Spezia-Cagliari – Sabato ore 15:00, Dazn

Sampdoria-Juventus – Sabato ore 18:00, Dazn

Milan-Empoli – Sabato ore 20:45, Dazn/Sky

Fiorentina-Bologna – Domenica ore 12:30, Dazn/Sky

Verona-Napoli – Domenica ore 15:00, Dazn

Atalanta-Genoa – Domenica ore 18:00, Dazn

Udinese-Roma – Domenica ore 18:00, Dazn

Torino-Inter – Domenica ore 20:45, Dazn