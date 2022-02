Archiviata la tre giorni europea, è tempo di rituffarsi nel campionato: la 26esima giornata comincia stasera con Juventus-Torino. La settima giornata di ritorno propone anche gli interessanti incroci fra Inter e Sassuolo, Fiorentina e Atalanta e Udinese-Lazio.Juric recupera Belotti e può lanciarlo finalmente da titolare nella gara più attesa, Allegri ripropone Zakaria a centrocampo e valuta la composizione del suo tridente. Inzaghi deve rinunciare ancora a Bastoni squalificato e sciogliere il ballottaggio a tre per i due posti in avanti. Occhio al Napoli: problemi per Osimhen e out Politano, si candidano Elmas e Mertens. Di seguito la programmazione televisiva e tutte le probabili formazioni.Juventus – Torino venerdì ore 20:45 - Dazn in esclusivaSampdoria - Empoli sabato ore 15 - Dazn in esclusivaRoma – Verona sabato ore 18.00 - Dazn in esclusivaSalernitana – Milan sabato ore 20.45 - Sky/Dazn e NowFiorentina – Atalanta domenica ore 12.30 - Sky/Dazn e NowVenezia – Gennoa domenica ore 15.00 - Dazn in esclusivaInter – Sassuolo domenica ore 18.00 - Dazn in esclusivaUdinese – Lazio domenica ore 20.45 - Dazn in esclusivaCagliari - Napoli lunedì ore 19.00 - Dazn in esclusivaBologna – Spezia lunedì ore 21.00 - Sky/Dazn e NowJUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.