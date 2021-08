Udinese-Venezia e Verona-Inter sono gli anticipi che aprono la seconda giornata di campionato in Serie A. Subito a disposizione degli allenatori Gotti, Zanetti, Di Francesco e Inzaghi gli ultimi acquisti Success, Henry, Simeone e Correa che però non partono titolari.Ecco il programma completo:Udinese-Venezia (venerdì ore 18.30 in diretta tv su Dazn)Verona-Inter (venerdì ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky)Atalanta-Bologna (sabato ore 18.30 in diretta tv su Dazn)Lazio-Spezia (sabato ore 18.30 in diretta tv su Dazn)Fiorentina-Torino (sabato ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky)Juventus-Empoli (sabato ore 20.45 in diretta tv su Dazn)Genoa-Napoli (domenica ore 18.30 in diretta tv su Dazn)Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 18.30 in diretta tv su Dazn e Sky)Milan-Cagliari (domenica ore 20.45 in diretta tv su Dazn)Salernitana-Roma (domenica ore 20.45 in diretta tv su Dazn)NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONIUDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Okaka.