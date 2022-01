Con la doppietta messa a segno contro la Salernitana, Ciro Immobile aggancia Dusan Vlahovic – autore di una rete con tanto di rigore sbagliato contro il Genoa – e torna a essere, secondo i betting analyst, il favorito numero per salire sul trono dei bomber della Serie A a fine stagione: il titolo a favore del capitano biancoceleste, riporta agipronews, si gioca infatti a 2,10 contro il 2,25 del centravanti viola. Più indietro la possibile rimonta di Lautaro Martinez, offerto a 9, e Giovanni Simeone, terzo in graduatoria con 12 reti ma in un periodo di scarsa vena realizzativa, proposto a 16. Si gioca a 20 il bomber colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata, mentre secondo i bookie appare difficile che alla fine dell’anno possa essere uno tra Domenico Berardi e Joao Pedro a trionfare: l’eventualità di un successo del mancino del Sassuolo vale 50 volte la posta, mentre sale addirittura a 100 l’opzione del capitano cagliaritano.