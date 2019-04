Si gioca per la Champions in serata alle 20:30 in Inter-Juventus. Con gli ospiti, che ormai non hanno più nulla da chiedere alla stagione, la posta in palio fa gola ai nerazzurri per consolidare il terzo posto in classifica. Per l’ennesimo derby d’Italia è l’1 più basso, a 2,45, rispetto al 2 a 3,00, con l’X a 3,25. Molto differenti i moltiplicatori per i risultati esatti a partire dall’8,50 per lo 0 – 0, con il 2 – 0 a 11,50, il 3 – 0 a 23,00, lo 0 – 2 a 12,50, il 3 – 2 a 32,00, il 2 – 3 a 35,00 e il 3 – 1 a 19,00.