Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, perciò per gli analisti di Sisal Matchpoint - si legge in una nota - la favorita d’obbligo è la Juventus, a 1,58. Il successo del Toro è a 6,50, il pareggio si gioca a 3,80. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 97% ha giocato il segno 2. Decisivo contro l’Inter, Mandzukic potrebbe esserlo anche con i granata: la sua rete è a 2,25. Super Mario è anche protagonista della sfida del gol contro Belotti e lo juventino, a 3,00, è favorito a segnare più gol del granata, a quota 5,00. Il pareggio tra i due è a 1,75.