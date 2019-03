Sabato sera si prosegue con il derby della capitale, Lazio-Roma. Stracittadina con vista Champions, una eventuale vittoria dei giallorossi infatti estrometterebbe quasi definitivamente i biancocelesti dalla lotta per il quarto posto. La squadra di Inzaghi, tra campionato e coppe, non vince da 4 gare (3 sconfitte e un pareggio), al contrario la Roma è reduce da 4 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Il pronostico è equilibratissimo, avanti di un soffio la Lazio, a 2.50, i giallorossi inseguono a 2.70, il pareggio è a 3.55. Incerti anche gli scommettitori, il 39% ha scelto i biancocelesti, il 26% la Roma mentre per il 35% il derby finirà con un pareggio. Dall’essere uno dei migliori attacchi della passata stagione, ad appena una rete nelle ultime 4 partite: è piuttosto magro il bottino dell’attacco laziale che sembra aver perso il fiuto per il gol. Immobile, ad esempio, non segna dalla gara di Coppa Italia con l’Inter, per di più da calcio di rigore. Contro la Roma il bomber biancoceleste potrebbe tornare sul tabellino marcatori, dato a 2.50, per la sua doppietta si sale a 10.00. Non ha di questi problemi la Roma, terzo attacco più prolifico del campionato: il gol giallorosso è infatti molto probabile, a 1,19 e tra i principali indiziati c’è Dzeko, a 2.50. Un suo gol di testa è proposto a 9.00.