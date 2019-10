Dopo la sosta per le partite delle nazionali, ritorna il campionato di Serie A. Sabato alle ore 15, all’Olimpico, il match clou della giornata tra la Lazio (a 2,25 su Better) e l’Atalanta (a 2,95); a seguire nella partita pomeridiana e in quella serale, il Napoli (a 1,22) e la Juventus (a 1,35) riceveranno rispettivamente il Verona (a 15,00) e il Bologna (a 9,00). Nel lunch match di domenica, la favorita Inter (a 1,72) sarà impegnata in trasferta con il Sassuolo (a 5,25). Tre partite alle 15: in lavagna il colpaccio esterno del Torino e della Roma, rispettivamente contro l’Udinese e la Sampdoria, è quotato a a 2,60 e a 2,20; invece la vittoria dei Friulani è a 2,85 e quella dei blucerchiati è a 3,25. Il favorito Cagliari (a 2,10) ospiterà la Spal (a 3,70). Nelle 5 sfide precedenti in terra sarda, gli emiliani non hanno mai vinto. Alle ore 18 al Tardini il Parma (a 2,50) affronterà il Genoa (a 2,90). Domenica sera al Meazza, il Milan (a 1,43) di mister Pioli, alla sua prima panchina con i rossoneri, partirà con i favori del pronostico Better contro il Lecce (a 7,75) di Liverani. Allo stadio Mario Rigamonti lunedì si chiuderà l’ottava giornata con la sfida tra il Brescia (a 3,80) e la Fiorentina (a 2,00), viola avanti nelle quote.