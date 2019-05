Due soli gli anticipi al sabato per quest’ultimo turno del massimo campionato. Alle 18, fischio di inizio per Frosinone-Chievo, entrambe da tempo retrocesse. Per BetFlag, si legge in una nota, è gara aperta a qualsiasi soluzione, con l’1 a 2,40, l’X a 3,70 e il 2 a 2,60. A seguire, alle 20,30, il Bologna farà gli onori di casa al Napoli. Ospiti naturalmente favoriti con il 2 non troppo basso a 1,80, ben lontano dall’1 a 3,80 e dall’X a 3,95. Sostanzialmente diversi gli esiti al 15° con l’1 a 7,71, l’X a 1,25, il 2 a 5,70, a 4,32 l’1 del 30°, a 1,85 l’X e a 3,00 il 2. Ed anche, offerto a 1,93 la doppia chance 1X, a 1,23 la doppia chance X2 ed a 1,22 la doppia chance 12.