Ultima giornata del girone di andata. Sabato si partirà con tre anticipi: alle ore 15 il Cagliari (a 3,15) ospiterà il Milan (a 2,30) con i rossoneri avanti nelle quote, si legge in una nota. Avanti nelle quote sono anche la Lazio (a 2,10) che alle 18 riceverà il Napoli (a 3,30) e l’Inter (a 2,00) che alle 20.45 al Meazza affronterà l’Atalanta (a 3,50). Il “match lunch” di domenica si disputerà allo stadio Friuli tra l’Udinese (a 2,30) e il Sassuolo (a 3,20), nella scorsa giornata i friulani hanno vinto a Lecce nei minuti finali mentre gli emiliani sono stati sconfitti dal Genoa in una gara beffarda. Favori del pronostico per la Fiorentina (a 1,45) che tra le mura amiche avrà di fronte la Spal (a 7,25). Le quote sorridono anche alla Sampdoria (a 2,00) che ospiterà il Brescia (a 3,90), al Verona (a 2,20) che riceverà il Genoa (a 3,40) e al Torino (a 2,20) che, dopo il blitz nella Roma giallorossa, affronterà in casa il Bologna (a 3,30). Il posticipo serale si disputerà all’Olimpico con la Roma (a 3,15) che cercherà un pronto riscatto contro la Juventus (a 2,25) con i bianconeri però favoriti in lavagna Il posticipo di lunedì al Tardini tra il favorito Parma (a 1,88) e il Lecce (a 3,85) chiuderà la 19esima giornata, come riporta Agipronews.