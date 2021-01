Atalanta e Lazio si ritrovano al Gewiss Stadium a distanza di quattro giorni dalla sfida in Coppa Italia, finita a favore dei nerazzurri ora in semifinale. La sfida testerà le ambizioni Champions di entrambe ma, per gli esperti, la Dea ha una marcia in più, come dimostrano le sole 2 sconfitte nelle ultime 15 gare, ed è così favorita. Come si legge in una nota, il successo degli uomini di Gasperini è a 1.75, si sale a 4.25 per l’impresa biancoceleste in trasferta, il pareggio vale 4.00. Anche gli scommettitori si aspettano una vittoria dell’Atalanta, il 71% ha puntato sul segno 1 nel match. Al contrario della sfida di Coppa, partiranno dall’inizio Zapata e Immobile, i due principali candidati al goal: il nerazzurro a 2.00, il biancoceleste a 2.50. Ma occhio a Ilicic, che con la partenza di Gomez diventa una pedina decisiva nello scacchiere di Gasperini, la sua rete vale 2.50. Probabile il ritorno di Luis Alberto nella Lazio, a 5.00 l’ipotesi di un suo goal. Il Milan comincia il girone di ritorno a Bologna, dove spera di mantenere il primato e riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter. Nessun problema per i rossoneri, nettamente favoriti a 1.85, il successo rossoblù sale a 4.00, il segno X è a 3.75. Il 68% degli scommettitori crede nel successo milanista, ma il 28% opta per un pareggio. L’Inter deve riprendere a vincere dopo aver perso l’occasione di agganciare il Milan in vetta alla classifica, fermandosi con l’Udinese. La squadra di Conte ospita il Benevento che, da neo promossa, sta ben figurando e si mantiene lontana dalla zona salvezza. Il pronostico è però a senso unico, i nerazzurri sono dati a un rasoterra 1.22, vale ben 12 volte l’impresa dei giallorossi a San Siro, difficile anche il pareggio, a 6.50. D’accordo gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. Nessun problema per la Juventus in trasferta con la Sampdoria: anche se i blucerchiati sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare i bianconeri conducono a 1.50, il segno 1 si gioca a 6.50, a 4.25 il pareggio. Il 95% degli scommettitori si schiera con gli uomini di Pirlo. Il Napoli ha conquistato la semifinale di Coppa Italia ma deve assolutamente fare punti in campionato e rafforzare la posizione di Gattuso, ora in bilico. Gli azzurri ospitano un Parma sempre più in crisi e a rischio retrocessione, e hanno le quote dalla loro, a 1.30 contro il 10.00 dei gialloblù e il 5.50 del pareggio. La vittoria con lo Spezia ha allontanato lo spettro della crisi in casa della Roma, che mantiene il terzo posto in classifica. I giallorossi devono rafforzare la loro posizione nel match interno con il Verona, galvanizzato dal successo contro il Napoli ottenuto in rimonta ma indietro nelle quote, a 5.25 con il successo capitolino a 1.67. Ancora non convocato Dzeko, Fonseca punta su Mkhitaryan per bucare la migliore difesa del campionato (ex aequo con la Juve) con solo 18 gol subiti in 19 partite: la rete dell’armeno si gioca a 2.50