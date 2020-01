Dopo le emozioni della Coppa Italia torna il massimo campionato, che riparte con l’anticipo di venerdì tra Brescia e Milan. Sulla lavagna, si legge in una nota, rossoneri favoriti e in grado di centrare la terza vittoria consecutiva in virtù del 2 a 1,65, ben lontano dall’1 a 5,00 e con l’X che quadruplica la scommessa. Bassi i moltiplicatori per la doppia chance X2 a 1,16 e l’12 a 1,24, ma particolarmente congruo l’1X a 2,22. Quintuplica la giocata, invece, anche l’esito 1 al termine della prima frazione di gioco, distante dall’X a 2,30 e dal 2 a 2,15.La serie A riprende sabato alle 15 con Spal – Bologna. Vale doppio la posta in palio soprattutto per i padroni di casa alla ricerca del classico colpo di coda. Per la bandiera delle scommesse è confronto da quasi tripla, quasi per il 2 a 2,40 vicino all’1 a 2,95 e con l’X a 3,40. A 3,65 è offerto l’under 1,5, a 1,25 l’over 1,5, a 1,95 l’under 2,5, a 1,80 l’over 2,5, a 1,35 l’under 3,5, a 2,85 l’over 3,5, a 1,12 l’under 4,5, a 5,25 l’over 4,5, a 1,04 l’under 5,5 ed a 8,75 l’over 5,5. A seguire, alle 18, la Fiorentina cerca il tris consecutivo di vittorie contro un Genoa ultimo in graduatoria. Semaforo verde per i viola per l’1 a 1,75, che raddoppia a 3,80 per l’X e con il 2 a 4,70. Bancato, inoltre, a 3,60 l’1 + goal, a 2,90 l’1 + nogoal, a 4,50 l’X + goal, a 11,75 l’X + nogoal, a 8,75 il 2 + goal ed a 8,50 il 2 + nogoal. In serata, alle 20:45, riflettori accesi, è il caso di dirlo, su Torino – Atalanta. Gli otto punti di differenza in classifica giustificano il 2 a 1,70, a fronte dell’X a 4,05 e dell’1 a 4,55. Consigliata a 16,00 la somma goal pari a 0, a 6,00 la somma goal pari a 1, a 3,80 la somma goal pari a 2, a 3,85 la somma goal pari a 3, a 4,80 la somma goal pari a 4 e a 4,15 la somma goal superiore a 4.Domenica si ricomincia con il solito match lunch questa volta tra Inter e Cagliari. Con i sardi che hanno dimenticato come si fa a vincere, il fattore campo, la classifica e le quote della gara sono nerazzurre a cominciare dall’1 basso 1,35, che schizza a 5,25 per l’X e con il 2 a 8,75. Tra i possibili marcatori in testa alla lista quasi tutti milanesi a cominciare da Lukaku a 1,70, Lautaro a 1,85, Alexis Sanchez a 2,25, Esposito a 2,50, Joao Pedro a 2,75, Giovanni Simeone a 3,25, Politano, Cerri e Ragatzu a 3,50, Nainggolan, Sensi e Barella a 4,00. Alle 15, Il Verona che non ti aspetti al termine del girone di andata farà gli onori di casa ad un Lecce reduce dal pari casalingo contro l’Inter: a 1,65 l’1, a 4,05 l’X a 5,25 il 2. Più equilibrato alla vigilia il confronto tra Sampdoria e Sassuolo con l’1 a 2,25, l’X a 3,40 ed il 2 a 3,20. A seguire i due incontri-scontri più interessanti della giornata. Alle 18 fischio d’inizio per il derby della capitale tra Roma e Lazio. Nonostante il filotto di vittorie biancocelesti ed una differenza in classifica di sette punti, giallorossi in grado di fare risultato ma con quoziente alto a 2,75 per l’1, molto vicino al 2 a 2,40 e con l’X a 3,65. Tra i risultai esatti a doppia cifra l’1 – 0 a 13,00, il 2 – 0 a 15,50, lo 0 – 0 a 17,50, lo 0 – 2 a 14,50, l’1 – 3 a 15,00, il 2 – 2 a 11,00 ed il 2 – 3 a 20,00. In serata in match clou della prima di ritorno ovvero Napoli – Juve. Sarri contro il suo passato che lo ha reso celebre. Nonostante i ventisette punti di differenza in classifica bianconeri ancora una volta favoriti ma 2 alto a 2,10, con l’1 a 3,40 e l’X a 3,65. Si gioca anche sul metodo del primo goal: su punizione a 13,00, su rigore a 9,00, su autorete a 25,00, su colpo di testa a 6,00, su tiro a 1,40 e nessun goal a 15,50.