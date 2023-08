Da sabato 26 a lunedì 28 agosto va in scena la 2ª giornata della Serie A 2023/24, con Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli ad aprire lo spettacolo e il posticipo Cagliari-Inter a chiudere. I bergamaschi possono quindi passare qualche ora al comando della classifica visto che dopo la vittoria contro il Sassuolo sono favoriti anche sul campo dei ciociari (ore 18:30) , per un segno 2 che vale quota 1.67. Stessa ora per un match tra due squadre che cercano i primi punti in classifica, Monza e Empoli, e in questo caso sono i brianzoli ad avere le quote dalla loro, anche se il segno 1 è a 1.95. Alle 20:45 il piatto si fa più ricco con Milan-Torino e Verona-Roma. I giallorossi possono contare di nuovo su Dybala e Pellegrini, ma il Bentegodi non è un campo facile e la prima vittoria in campionato per la squadra di Mourinho è a 1.87, quota più alta rispetto al bis del Milan proposto a quota 1.65. Domenica tra le prime a scendere in campo ci saranno Fiorentina e Lecce, due delle sorprese della prima giornata. I toscani, nonostante la sconfitta di Conference League contro il Rapid Vienna, sono davanti nei pronostici rispetto ai salentini e il loro successo vale 1.58. In campo alle 18:30 anche Juventus e Bologna: da un parte una squadra che ha mostrato grande solidità nell’esordio contro l’Udinese, dall’altra una formazione che deve affrontare un’altra big dopo il Milan. Allegri dovrebbe spuntarla contro Thiago Motta e il segno 1 a Torino vale 1.48. In Lazio-Genoa ci si aspetta la risposta dei biancocelesti alla rimonta incassata contro il Lecce e Sarri deve sfruttare una gara che lo vede favorito a 1.57, mentre in Napoli-Sassuolo le quote Betaland sono nettamente più sbilanciate visto che il segno 1 vale 1.34. Si chiude lunedì con Salernitana-Udinese alle 18:30 e Cagliari-Inter alle 20:45. In entrambi i casi il fattore casa potrebbe non essere determinante, con i friulani favoriti anche se a quota 2.62 e i nerazzurri a 1.46.