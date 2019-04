Tutto pronto per la 32esima giornata della Serie A: si comincia sabato con la sfida di Ferrara tra la Spal (a 4,75 su Better) e la Juventus (a 1,95) con i bianconeri ad un passo dall’ottavo scudetto consecutivo e in attesa della gara di ritorno con l’Ajax in Champions; a seguire - si legge in una nota - il match dell’Olimpico tra la favorita Roma (a 1,47) e l’Udinese (a 6,75); il sabato calcistico si chiuderà con il big match del Meazza tra il Milan (a 2,60) e la Lazio (a 2,80). Domenica spicca il derby della Lanterna, con la Sampdoria (a 2,40) avanti nelle quote Better sul Genoa (a 3,20). Il Torino (a 1,85), il Sassuolo (a 1,75) e la Fiorentina (a 1,85) partiranno con i favori del pronostico rispettivamente contro il Cagliari (a 4,85), il Parma (a 4,75) e il Bologna (a 4,30). Novità in casa viola è il ritorno in panchina di Montella che sostituisce il dimissionario Pioli. Super favorite in lavagna Better sono anche il Napoli (a 1,32) che a Verona affronterà il Chievo (a 10,00) e l’Inter (a 1,60) che si recherà a Frosinone (a 5,75). Lunedì la sfida di Bergamo tra l’Atalanta (a 1,35) e l’Empoli (a 8,25) chiuderà la 32esima giornata.