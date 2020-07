L’Atalanta aprirà domani pomeriggio la 34esima giornata di campionato al Bentegodi: nonostante il buon campionato del Verona, i bergamaschi sono nettamente favoriti a 1,44 contro il 6,50 dei gialloblù. Il Napoli, 1,47, non dovrebbe avere problemi contro l’Udinese, in quota a 6,70, al pari del Milan, in lavagna a 1,55, che ospita il Bologna, dato a 5,75. Ci si gioca invece una grande fetta di salvezza in Genoa-Lecce: i rossoblù cercheranno di sfruttare la conoscenza del terreno di Marassi e la loro vittoria si gioca a 1,90 mentre il blitz dell’ex Liverani è dato a 3,70.