Rilanciata dal successo a San Siro, che l’ha riportata a più quattro sul Napoli, la Juventus prepara il rush scudetto. Il settimo titolo di fila è obiettivo più che mai vicino per gli uomini di Allegri, che nelle quote SNAI hanno effettuato il controsorpasso sugli azzurri, passando da 1,95 a 1,02 mentre il Napoli, ko a Firenze, ha abbandonato i sogni di gloria crollando da 1,85 a 12. Tecnicamente, i bianconeri potrebbero festeggiare già in questo week end, se la formazione di Sarri steccasse ancora e loro battessero in casa il Bologna. Compito, quest’ultimo, su cui i quotisti nutrono pochissimi dubbi. La Juve, che contro i rossoblù ha vinto le ultime cinque sfide interne, è favoritissima per domani, a 1,15. Si sale a 7,75 per un pareggio, mentre il clamoroso colpo dei rossoblù, che riaprirebbe il campionato, vale ben 18, la quota più alta dell’intero turno. Statistiche a confronto: la Juve incassa pochissime reti allo Stadium (appena 6 fino a qui), il Bologna segna poco fuori casa (14 gol, meno di uno a partita). Sul tabellone scommesse spicca la quota sull’«1+No Goal», ossia su un successo della Juve senza subire reti, dato a 1,63. Alla Juve, per festeggiare, serve vincere e sperare che in un nuovo passo falso del Napoli. Le quote, a dire il vero, sconfessano questa possibilità, visto che gli azzurri sono super favoriti nella prossima sfida: il successo al San Paolo viaggia infatti a 1,23. Il rendimento esterno del Toro, però, mette in guardia la squadra di Sarri: i granata sono la squadra che fuori casa ha centrato più pareggi in questo campionato, ben 8 in 17 match, quasi il 50%. Il segno «X» vale 6,25 su SNAI, mentre il blitz del Toro, che non vince a Fuorigrotta dal 2009, pagherebbe ben 12 volte la scommessa. Precedenti e quote indicano una partita dove le reti non mancheranno. Gli ultimi cinque scontri diretti sono finiti tutti in Over, quindi con almeno tre marcature complessive, ipotesi data a 1,40 per la prossima sfida. Dietro Juve e Napoli, continua la corsa a tre per gli ultimi due posti in Champions. Lazio e Roma proseguono a pari punti (70), l’Inter (a 66) ha perso terreno dopo il ko contro la capolista. Domenica, però, può sfruttare una congiuntura favorevole per avvicinarsi ai biancocelesti. Tocca alla squadra di Inzaghi il turno più difficile, almeno a giudicare dalle quote. I biancocelesti affrontano un’Atalanta in palla (tre vittorie di fila) e in piena corsa per l’Europa League. Lazio favorita, ma a quota prudente, 2,00, contro il 3,55 sul pareggio e il 3,65 sul «2». I nerazzurri invece affrontano in trasferta l’Udinese, che ha messo fine alla caduta libera, pareggiando dopo 11 ko di fila, con il nuovo allenatore Igor Tudor. Pronostico sbilanciato comunque sul «2», a 1,60, a 3,90 il pareggio, a 6,00 il successo dei friulani. Facile anche il compito della Roma: giallorossi dati a 1,40 nella trasferta di Cagliari. Per i sardi, a caccia di punti preziosi in ottica salvezza, il pari è a quota 4,50, la vittoria a 8,00