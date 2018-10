Domani in serata, alle 20,30, il Torino farà gli onori di casa alla Fiorentina per una gara abbastanza delicata a scorrere le quote per nulla sbilanciate a partire dall’1 a 2,40, con l’X a 3,25 e il 2 che triplica la scommessa. E non solo, l’under 0,5 è proposto a 9,50, l’over 0,5 a 1,06, l’under 1,5 a 3,20, l’over 1,5 a 1,30, l’under 2,5 a 1,75, l’over 2,5 a 2,00, l’under 3,5 a 1,30, l’over 3,5 a 3,45, l’under 4,5 a 1,09 e l’over 4,5 a 6,50. Domenica per il match lunch delle 12,30 Sassuolo e Bologna si sfideranno come previsto dal calendario delle gare della decima giornata. Per la bandiera delle scommesse il fattore campo favorisce la squadra di casa e offre l’1 a 1,90, l’X a 3,30 e il 2 a 4,25. La giocata in multigoal da 1 a 2 e da 2 a 3 raddoppia la posta, a 1,56 il multigoal da 2 a 4, a 2,75 il multigoal da 3 a 4, a 4,70 il multigoal da 4 a 5 e a 27,00 il multigoal oltre 7. Con cinque punti di differenza scenderanno in campo alle 15 Genoa e Udinese. Le quattro sconfitte consecutive dei bianconeri giustificano il 2 particolarmente congruo a 3,70, che scende a 3,25 per l’X e con l’1 a 2,10. Ancor più tondi i quozienti per lo 0 – 0 a 8,25, l’1 – 0 a 6,50, lo 0 – 1 e il 2 – 0 a 9,25, lo 0 – 2 e il 2 – 2 a 15,00, l’1 – 4 e il 2 – 4 a 100.00.