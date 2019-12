Si giocherà al Bentegodi il lunch match di domenica tra il Verona (a 2,80) e il Torino (a 2,65). I favori del pronostico sono per il Milan (a 1,58), la Juventus (a 1,22) e la Roma (a 1,28 che tra le mura amiche riceveranno rispettivamente il Sassuolo (a 5,50), l’Udinese (a 13,00) e la Spal (a 11,00), e per l’Atalanta (a 1,93), reduce dalla storica qualificazione in Champions, che sarà impegnata in trasferta a Bologna (a 3,65). Il posticipo domenicale si disputerà al Franchi e la Fiorentina (a 3,50) riceverà la capolista Inter (a 2,10). Lunedì al Sardegna Arena il big match tra il Cagliari (a 4,00), quarto in classifica, e la Lazio (a 1,85) terza.