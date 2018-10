Sei match si disputeranno domenica in Serie A. In lavagna Better sono favorite la Lazio (a 1,68) e l’Atalanta (a 1,75) che in trasferta affronteranno il Parma (a 5,00) e il Chievo Verona (a 5,00), per i clivensi ci sarà l’esordio di panchina dell’ex ct Ventura, e la Fiorentina (a 1,55) che al “Franchi” riceverà il Cagliari (a 6,00). Avanti nelle quote Better anche l’Empoli (a 2,55) e il Torino (a 2,35) che fuori dalle mura amiche affronteranno il Frosinone (a 2,85) e il Bologna (a 3,25). Lunedì al “Marassi” la partita che chiuderà la nona giornata: la Sampdoria (a 2,20) ospiterà il Sassuolo (a 3,30).