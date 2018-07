Con il sorteggio del calendario della stagione 2018-2019, si è ufficialmente alzato il velo sulla prossima Serie A. Si parte con il botto, visto il big match in programma già alla prima giornata, un Lazio – Napoli che promette spettacolo. Sul tabellone di Sisal Matchpoint. Il Napoli è favorito a 2.15. In attesa di sapere se si priverà o meno della sua punta di diamante Milinkovic Savic, la partenza della Lazio contro i campani appare comunque in salita con la vittoria dei biancocelesti a 3.40. Stessa quota per il pareggio. Esordio tutto in discesa per i Campioni d’Italia e per Cristiano Ronaldo. La Juventus infatti va a Verona contro il Chievo, match senza storia con i bianconeri a un rasoterra 1.30 e la vittoria dei gialloblù a ben 11 volte la posta. Difficile anche il pareggio, proposto a 5.25. Prima di campionato insidiosa per la Roma che va a Torino, anche se il finale più probabile è la vittoria giallorossa, a 2.00, si sale a 3.75 per quella granata con il pareggio a 3.50. Tra le milanesi, inizia in casa il Milan che ospita il Genoa ed è favoritissimo dal pronostico, a 1.50 contro l’8.00 per il successo dei grifoni. Partenza positiva anche per l’Inter a Sassuolo, a 1.65 con gli emiliani vincenti a quota 6.00. Interessante Sampdoria – Fiorentina, molto equilibrata con i blucerchiati avanti a 2.45 e la viola indietro di un soffio, a 3.00; e il derby emiliano Bologna – Spal, con i rossoblù favoriti a 2.10 prosegue la nota. Capitolo neo-promosse. Il Parma battezza il ritorno in Serie A dopo 3 anni in casa contro l’Udinese. La vittoria è d’obbligo per i ducali, visti i 5 punti di penalizzazione, e il pronostico gli sorride: il segno «1» vale 2.30, si sale a 3.30 per il blitz dei bianconeri mentre il pareggio è offerto a 3.20. Il sorteggio non è stato benevolo con il Frosinone che inizia a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini è sempre un osso duro e infatti parte favorita, a 1.44 mentre la vittoria dei ciociari pagherebbe 7 volte e mezzo la posta. L’Empoli ricomincia la “A” dal match casalingo con il Cagliari e parte con il piede giusto. La vittoria dei toscani vale 2.40, quella dei sardi è a 3.10.