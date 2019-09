Primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la quinta giornata di Serie A. Domani, si legge in una nota, si disputeranno due partite, sette si giocheranno mercoledì e un match giovedì chiuderà la giornata. Ecco le quote: tra poco più di 24 ore al Bentegodi scenderanno in campo il Verona (a 2,60) e l’Udinese (a 2,90); a seguire al Rigamonti il Brescia (a 7,50) si opporrà alla corazzata Juventus (a 1,40). Dopo domani due big match: all’Olimpico la Roma (a 2,10) riceverà l’Atalanta (a 3,20) e al Meazza l’Inter (a 2,05) ospiterà la Lazio (a 3,60). In lavagna partiranno con i favori del pronostico la Spal (a 1,90), la Fiorentina (a 1,77) e il Napoli (a 1,20) che affronteranno rispettivamente il Lecce (a 4,00), la Sampdoria (a 4,35) e il Cagliari (a 13,00). Grandissimo equilibrio nella sfida al Marassi tra il Genoa e il Bologna, stessa quota per la vittoria a 2,65. Leggermente avanti nelle quote il Parma (a 2,45) che al Tardini affronterà il Sassuolo (a 2,85) per il sesto derby emiliano nella massima competizione. Le cinque sfide precedenti sono state vinte 3 volte dal Parma e 2 dal Sassuolo. Giovedì il Milan (a 2,85), dopo il ko nel derby, andrà a far visita al Torino (a 2,60), con i granata reduci dalla sconfitta nella Genova blucerchiata.