Dopo le partite di Champions ed Europa League, torna la Serie A con la quinta giornata: il Sassuolo (a 2,25 su Better, il marchio di scommesse di Lottomatica) in casa affronterà l’Empoli (a 3,30). Domani si disputeranno tre partite: alle ore 15 il Parma (a 2,40) riceverà il Cagliari (a 3,15); alle 18 la favorita Fiorentina (a 1,60) ospiterà la rivelazione Spal (a 6,00); alle 20:30 al Marassi la temibile Sampdoria (a 4,00), reduce da due vittorie consecutive sul Napoli 3-0 e sul Frosinone 0-5, giocherà contro l’Inter (a 1,85) vogliosa di risalire nei posti di alta classifica. Sei partite si giocheranno domenica. Favorite in lavagna Better il Napoli (a 1,83), la Roma (a 1,68) e la Juventus (a 1,20) che in trasferta affronteranno rispettivamente il Torino (a 4,35), il Bologna (a 5,25) e il Frosinone (a 15,00). I favori del pronostico Better sono anche per la Lazio (a 1,48) e il Milan (a 2,05) che tra le mura amiche giocheranno contro il Genoa (a 6,50) e l’Atalanta (a 3,90). Più equilibrate le quote per la sfida di Verona tra il Chievo (a 2,95) e l’Udinese (a 2,50).