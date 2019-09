Dopo il primo turno infrasettimanale della stagione, torna subito la Serie A con la sesta giornata di campionato. Ecco le quote per le 10 partite del weekend. Sabato tre anticipi: la Juventus (a 1,27), seconda in classifica e favorita, in casa ospiterà la Spal (a 12,50) che insieme alla Samp è ultima in classica. A seguire, scenderanno in campo a Marassi proprio i blucerchiati, quotati a 5,25 per la vittoria, contro la capolista Inter che è quotata a 1,65 per i 3 punti. Nell’anticipo serale il Sassuolo (a 3,35) riceverà l’Atalanta (a 2,05), i nerazzurri sono la terza forza del campionato. Nel “lunch match” di domenica, sempre al San Paolo, il favorito Napoli (a 1,27), dopo la debacle interna con il Cagliari, cercherà un immediato riscatto contro il Brescia (a 10,50). Favori del pronostico anche per le due romane: la Lazio (a 1,48) in casa con il Genoa (a 6,25) e la Roma (a 1,75) in trasferta a Lecce (a 4,35). Al Friuli, l’Udinese (a 2,90) riceverà il Bologna (a 2,55), entrambe le squadre sono reduci da uno 0-0 esterno: i bianconeri a Verona, i rossoblu con il Genoa. Dopo il colpaccio contro il Napoli, il Cagliari (a 2,15) ospiterà il Verona (a 3,60). Chiuderà la domenica calcistica il posticipo serale al Meazza in cui,il Milan (a 2,25), reduce dalla sconfitta in rimonta subita ieri sera dal Toro, parte favorita contro la Fiorentina (a 3,40). La sesta giornata si chiuderà lunedì con la sfida al Tardini tra il Parma (a 3,20) e il Torino (a 2,35).