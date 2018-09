A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, perc’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il, gli azzurri ilEntrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve - si legge in una nota - è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il successo parmense al San Paolo si sale a ben 13 volte la posta. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulle vittorie di Juventus e Napoli.è andato di nuovo a segno e dovrebbe arrivare facilmente a quota 4 gol con il Bologna: la quarta rete di CR7 è a un rasoterra 1.42, su assist disale a 5.00. Dopo la doppietta al Torino, Insigne è in rampa di lancio: 4 reti in 5 gare, la miglior partenza di sempre per il 10 napoletano. Il suo gol alvale 2.75, ma occhio a Gervinho autore di un gol da cineteca con il Cagliari, marcatore a 4.00. Laè in piena crisi e si prepara a una settimana decisiva. Prima il Frosinone, poi il derby: l’obiettivo è vincere entrambe per rilanciarsi. Se così non fosse, la panchina di Di Francesco potrebbe saltare, opzione a 2.20 su Sisal Matchpoint, in picchiata rispetto all’inizio di stagione, quando era a 16.00. I bookmaker però sono ottimisti per la gara interna con il Frosinone, i giallorossi sono nettamente avanti a 1.20, a 14.00 la vittoria dei ciociari.Sicuri della vittoria romanista anche gli scommettitori, il 98% ha puntato sul segno 1. Lava a Udine, una gara difficile per i biancocelesti, basti pensare all'imbattibilità casalinga dei friulani in questo primo scorcio di stagione. A guardare il pronostico però, la resistenza interna dell'undici di mister Velazquez si interromperà con i capitolini: la vittoria bianconera è a 4.00, a 1.90 il successo dei biancocelesti, pareggio a 3.60. Da non perdere il derby emilianoche a sorpresa si trovano a condividere i piani alti della classifica. Match incerto a leggere il pronostico, di poco avanti i padroni di casa, a 2.65, i neroverdi sono di poco indietro a 2.80, la divisione della posta vale 3.15. Indecisi anche gli scommettitori, il 20% si schiera con la Spal, il 30% con il Sassuolo. Chiudono la sesta giornata Empoli e Milan, gara in discesa per i rossoneri, avanti a 1.70, ai toscani, reduci da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, serve una reazione ma non sarà semplice, la loro vittoria è a 4.90.