Primo turno infrasettimanale della Serie A: si comincia domani sera al Meazza col big match tra la favorita Inter (a 1,75 su Better, il marchio di scommesse di Lottomatica) e la Fiorentina (a 4,75), una delle sorprese di questo primo scorcio di campionato. Sette partite si disputeranno mercoledì: Juventus (a 1,18), Napoli (a 1,20), Roma (a 1,18), Genoa (a 1,73) e Atalanta (a 1,88) affronteranno in casa Bologna (a 16,00), Parma (a 13,00), Frosinone (a 16,00), Chievo Verona (a 5,00) e Torino (a 4,35). Favorita in lavagna Better anche la Lazio (a 1,92) che però sarà impegnata in trasferta contro l’Udinese (a 4,10). Più equilibrata nelle quote la sfida tra il Cagliari (a 2,45) e la Sampdoria (a 2,85). Giovedì due match termineranno la sesta giornata: nelle quote Better c'è sostanziale equilibrio anche per il derby emiliano tra la Spal (a 2,65) e il Sassuolo (a 2,75), mentre il Milan (a 1,70) è avanti in casa dell’Empoli (a 5,00).