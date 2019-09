Sabato alle ore 18 il Napoli (a 1,27) ospiterà la Sampdoria (a 10,50) e alle 20:45 l’Inter (a 1,32) riceverà l’Udinese (a 10,00). Domenica al Marassi il match tra il Genoa (a 3,45) e l’Atalanta (a 2,10) che è avanti nelle quote. Favori del pronostico anche per le due squadre capitoline: la Lazio (a 5,50) sarà impegnata a Ferrara con la Spal (a 1,65) e la Roma (a 1,70) in casa affronterà il Sassuolo (a 4,65). Più equilibrata la sfida al Tardini tra il Parma (a 2,45) e il Cagliari (a 2,95). La sfida serale del “Bentegodi” tra il Verona (a 5,50), storica “bestia nera” rossonera, e il favorito Milan (a 1,65) chiuderà la domenica calcistica. La terza giornata invece si chiuderà lunedì con il Torino (a 1,50), a punteggio pieno insieme a Juve e Inter, che ospiterà il Lecce (a 6,75) reduce da due sconfitte.