La Serie A torna in campo per recuperare, dopo mille polemiche, le partite rinviate per il coronavirus, tutte a porte chiuse. Sei le gare in programma a cominciare da Parma – Spal in programma domenica per il lunch time. Si comincia - si legge in una nota - alle 12:30, e, nonostante il fattore campo nullo per l’assenza del pubblico amico, per i bookies padroni di casa favoriti ma 1 alto a 2,05, distante dall’X a 3,45 e ancor più dal 2 a 3,75. Tutto sommato congrue le puntate in doppia chance 1X a 1,28, 12 a 1,32 e ancor di più l’X2 a 1,79. Diversi gli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 2,65, l’X a 2,10 e il 2 a 4,20. A seguire, alle 15, il Milan ospita un Genoa che aspira a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Quote a senso unico ma non popolari con l’1 a 1,70, l’X a 3,90 ed il 2 a 5,25. A 3,40 è proposto l’under 1,5, a 1,25 l’over 1,5, a 1,85 l’under e l’over 2,5, a 1,35 l’under 3,5, a 3,05 l’over 3,5, a 1,12 l’under 4,5, a 5,50 l’over 4,5, a 1,03 l’under 5,5, a 9,25 l’over 5,5. Da Tripla, invece, Sampdoria – Verona con l’1 a 2,70, il 2 a 2,80 e l’X a 3,20. Bancato anche a 8,50 la somma goal pari a 0, a 4,05 la somma goal pari a 1, a 3,20 la somma goal pari a 2, a 4,10 la somma goal pari a 3, a 6,25 la somma goal pari a 4 ed a 7,00 la somma goal superiore a 4. Si gioca anche alle 18. Il recupero è tra Udinese e Fiorentina, scontro all’insegna dell’incertezza, da quasi tripla, con il 2 a 2,60, l’1 a 2,95 e l’X a 3,15. E non basta, si scommette anche a 6,50 l’1 + goal, a 4,60 l’1 + nogoal, a 4,125 l’X + goal, a 8,00 l’X + nogoal, a 5,75 il 2 + goal ed a 4,05 il 2 + nogoal. In serata, alle 20:45, dopo tante polemiche, finalmente in campo Juve ed Inter, l’ennesimo derby d’Italia che, questa volta, può condizionare il prosieguo della stagione per entrambe le contendenti. Significativo l’1 alto dei campioni d’Italia in carica a 2,30, non molto distante dal 2 a 3,25 e dall’X a 3,35. Riflettori puntati anche sui possibili marcatori di un match che può valere l’intera stagione con Ronaldo sempre in testa alle aspettative con che moltiplica la giocata per 2,25, per 3,00 quello di Dybala e Higuain, per 3,50 quello di Lautaro e Lukaku, per 4,50 quello di Sanchez, Esposito e Douglas Costa, per 5,50 quello di Cuadrado, Bernardeschi ed Ericksen, a 6,50 quello di Ramsey, Pjanic e Candreva. Troppo importante, infine, la posta in palio del posticipo Sassuolo – Brescia, in campo lunedì alle 18:30. Per la bandiera delle scommesse a 1,85, distante dall’X a 3,90 e che arrotonda a 4,25 per il 2. A doppia cifra il metodo del primo goal con quello su punizione a 13,00, a 9,00 se su rigore, a 25,00 se su autorete, a 6,00 se su colpo di testa, a 1,40 se su tiro ed a 14,50 senza alcun goal.