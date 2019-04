Il giudizio degli analisti SNAI diventa decisamente più sbilanciato nel caso dell'altra semifinale della Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina in calendario giovedì sera a Bergamo. Dopo il 3-3 dell'andata al Franchi è inevitabile che l'Atalanta sia in netto vantaggio per la qualificazione: a 1,25 contro il 3,75 sui viola. La squadra di Gasperini ha dimostrato di essere in un momento magico, battendo il Napoli al San Paolo nell'ultimo turno di campionato, è logico che comandi anche nelle scommesse sulla gara: la vittoria al 90' viaggia a 1,75. Si sale a 3,90 per il pareggio, mentre pagherebbe 4,50 il colpo della Fiorentina, che sarebbe il primo successo di Montella da quando è tornato sulla panchina toscana.