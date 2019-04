Torna in campo la Serie A per le gare della quintultima giornata del campionato 2018/2019. Si comincia sabato alle 15 con Bologna-Empoli, un confronto che può valere una stagione in chiave salvezza. Cinque i punti che dividono i padroni di casa dagli ospiti e che giustificano i favori del pronostico, per via anche del fattore campo, per i rossoblù. La lavagna di BetFlag, si legge in una nota, offre l’1 a 1,80, l’X a 3,75 e il 2 a 4,35. Ed ancora, l’esito 1 al 15° proposto a 5,70, l’X a 1,25, il 2 a 7,71, con l’1 del 30° a 3,00, l’X a 1,80, il 2 a 4,62, Raddoppia a 2,01 la scommessa la doppia chance X2, a 1,21 l’1X e l’12 a 1,27.