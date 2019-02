Assorbita a fatica la mazzata di Madrid, la Juventus si ripresenta in campionato secondo i crismi consueti, cioè da netta favorita su Stanleybet.it. Secondo le quote Stanleybet, la sua vittoria a Bologna, domenica pomeriggio, è data però a quota non proprio rasoterra, 1,45. Qualche strascico della nottataccia di Champions potrebbe manifestarsi, e in più il Bologna di oggi sembra più insidioso di quanto la sua modesta classifica (terzultimo) farebbe ritenere. Lunedì scorso, in casa della Roma, la squadra di Mihajlovic ha creato non meno di cinque palle gol nitide, mettendo alle corde i giallorossi per tutto il primo tempo. La strada per il Bologna è comunque in salita: il pari è a 4,25, la vittoria sale fino a 7,40. Le due squadre si sono incontrate un mese e mezzo fa in Coppa Italia, sempre al Dall'Ara, e finì con un comodo 0-2 per la Juventus, che ha sempre vinto nelle ultime sei sfide e che contro il Bologna non perde dal febbraio 2011 Ronaldo a caccia di gol, la sua quota bomber è a 1,65.