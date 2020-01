Per il weekend della Befana torna in campo la Serie A per disputare le gare della diciottesima giornata, la penultima prima del giro di boa che incoronerà la formazione campione d’inverno. Quattro le partite in programma domenica, si legge in una nota. La prima, anche questa volta, è il match lunch delle 12,30 che metterà di fronte Brescia e Lazio. Contro una squadra che non segna da quattro turni gli ospiti cercano la nona vittoria consecutiva. Obiettivo alla portata che banca il 2 a 1,55, ben lontano dall’X a 4,25 e dall’1 a 5,50. Si scommette anche in doppia chance con l’X2 a 1,14, l’12 a 1,20 e l’1X, particolarmente congruo, a 2,44 e sugli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 5,25, l’X a 2,55 e il 2 che raddoppia la giocata, secondo Agipronews.