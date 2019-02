Alle 21, per il Monday Night, il Cagliari (a 5,00) riceverà l’Atalanta (a 1,67). All’andata i sardi espugnarono Bergamo con un gol di Barella, nell’ultima sfida in terra sarda vinse sempre il Cagliari per 1-0. Per i sardi partita importante per restare distanti dalla lotta salvezza, per l’Atalanta stessa posizione della Lazio, una vittoria le consentirebbe di arrivare ad un punto dalla quarta posizione