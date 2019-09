Equilibrio quasi perfetto nel pronostico su Cagliari-Genoa, che questa sera apre la quarta giornata di Serie A, una situazione determinata anche dai precedenti più recenti, nei quali nessuna delle due formazioni ha predominato: due vittorie dei sardi, due dei liguri e un pareggio nelle ultime cinque. Dunque, gli analisti danno un leggerissimo vantaggio ai liguri, partiti un po’ meglio in campionato e dati a 2,60 per la vittoria in Sardegna. Sui padroni di casa, invece, si punta a 2,70, mentre il pareggio vale 3,50, come riporta Agipronews. In parità, tra l’altro, si è concluso l’ultimo incontro tra le due, 1-1 a Marassi nello scorso maggio: lo stesso risultato questa sera al Sant’Elia pagherebbe 6,50.