È conto alla rovescia per il primo anticipo di Serie A che, venerdì alla 20.30, opporrà il Cagliari all’Inter. Ambizioni opposte per le due squadre, con un passo falso che può incidere anche pesantemente sugli obiettivi di entrambe. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, via libera ai nerazzurri con il 2 a 1,75, lontano dall’1 a 4,75 e con l’X a 3,60. Tutt’altro che simili gli esiti al 15° con l’1 a 9,07, l’X a 1,23, il 2 a 5,50, o al 30° con l’1 a 5,12, l’X a 1,77, il 2 a 2,90. Raddoppia ed oltre, a 2,04, la doppia chance 1X, ma a 1,17 l’X2 e l’12 a 1,27.