Tra le deluse di questa prima parte della stagione c’è il Milan, chiamato a vincere nella fortezza di Cagliari. Gara tutt’altro che semplice per i rossoneri, che però hanno il pronostico dalla loro: la vittoria milanista è infatti a 2.30, a 3.00 il successo dei padroni di casa mentre il pareggio vale 3.50. Fiducia agli uomini di Pioli anche dagli scommettitori, il 65% ha scelto il segno 2 nel match. Il Milan punta su Ibrahimovic per risalire la china e stavolta lo svedese dovrebbe partire titolare con l’obiettivo di migliorare la percentuale realizzativa dei rossoneri, la peggiore del campionato finora. La rete di Ibra è a 2.50 e il primo gol del suo ritorno in Italia dovrebbe essere su tiro, a 1.67, mentre su rigore è dato a 3.75.