Empoli-Milan, ecco le previsioni generali sull’incontro, in una sfida in cui entrambe le formazioni cercheranno di sbloccarsi (due ko di fila per l’Empoli, due pari consecutivi per il Milan) i bookmaker vedono rossonero: la squadra di Gattuso, riporta Agipronews, è favorita a 1,70 contro il 3,70 del pareggio e il 5,00 sui toscani. I precedenti, inoltre, suggeriscono che si tratterà di una gara dove non mancheranno le reti: nelle ultime sette sfide le due squadre sono sempre andate a segno e per sei volte il match è terminato con almeno tre reti. Il Goal ha un buon indice di probabilità a 1,60, si assesta su un livello simile l’Over, dato a 1,65.