Contro una Fiorentina che non sa più vincere il Bologna in trasferta cerca punti salvezza. Gara delicata per entrambe ma i favori del pronostico sono viola con l’1 a 1,85, che raddoppia a 3,55 per l’X e con il 2 a 4,35. Come sempre tante le quote a doppia cifra abbinate ai risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0 a 10,00, con lo 0 – 1 a 11,50, il 3 – 1 a 13,00, il 3 – 2 a 25,00, lo 0 – 2 a 20,00 e il 4 – 3 a 100,00.