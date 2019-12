Dopo essersela cavata con un pareggio contro l’Inter, evitando quella che sarebbe stata la quinta sconfitta consecutiva, la Fiorentina ospita un’altra big del campionato. Al Franchi arriva la Roma di Fonseca in piena lotta per la Champions e in grande forma, con un bottino di 10 punti nelle ultime 4 giornate. L’incubo della retrocessione ancora aleggia in casa viola e la panchina di Montella, grande ex del match, è ancora in bilico: per questo alla viola serve una vittoria che manca addirittura dal 30 ottobre scorso. Per gli esperti però, la strada per i toscani è tutta in salita: i favoriti sono infatti i giallorossi, a 2.30, il successo viola vale 3.15, il pareggio si gioca a 3.40. La maggioranza degli scommettitori si schiera con i capitolini, che hanno ottenuto il 65% delle preferenze, sulla vittoria della Fiorentina ha puntato il 15%.