Fiorentina e Sampdoria, match in cui entrambe le formazioni cercheranno di rilanciare le proprie ambizioni europee. I viola conducono a 1,80, i blucerchiati, che al Franchi hanno vinto solo due volte negli ultimi 15 anni (nel 2017 e nel 2004), sono dati invece a 4,50, a 3,65 il pareggio. Negli scontri diretti, inoltre, si segnala una lunga serie di Goal (ossia, finali con entrambe le formazioni in rete), esito arrivato sette volte di fila, l'ottavo viaggia a 1,75. Se si parla di reti una menzione speciale va a Fabio Quagliarella, in splendida forma e in gol da 9 partite di seguito: il decimo centro consecutivo (che lo avvicinerebbe a al record di 11 detenuto da Batistuta) vale 3,50.