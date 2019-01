Nuovo appuntamento per la Serie B con le gare della seconda giornata di ritorno. Primo match in calendario Foggia-Crotone, con il tecnico Stroppa alla ricerca, contro la sua ex squadra, dei punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica. I padroni di casa, su di morale per lo sconto della penalizzazione, sulla lavagna di BetFlag godono dei favori del pronostico, come si legge in una nota: l’1 vale 2,10, con l’X a 3,30 e il 2 a 3,40. Particolarmente congruo l’esito 1 al 15° a 6,20, con l’X a 1,22 e il 2 a 8,06, l’1 al 30°, invece, è offerto a 3,45, l’X a 1,70, il 2 a 4,40. Per le giocate in doppia chance l’1X è proposto a 1,28, l’X2 a 1,67 e l’12 a 1,29.