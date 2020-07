Sabato allo stadio Ferraris scenderanno in campo il Genoa (5,10) contro I’Inter (1,63), match in cui gli analisti e il 58% dei tifosi anticipano una vittoria agevole dei neroazzurri. Gli uomini di Nicola, reduci dalla vittoria nel 120esimo derby della Lanterna, hanno mantenuto i 4 punti di vantaggio dal Lecce, aumentando le speranze di rimanere in Serie A. I neroazzurri, invece, hanno concluso a reti bianche il match contro la Fiorentina scivolando al terzo posto in classifica e regalando alla Juventus il match point per vincere lo Scudetto. I bookies suggeriscono una partita nella quale saranno segnati da 1 a 4 gol (1,24) con un risultato esatto di 1-3 (12,71).