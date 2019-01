Prima giornata di ritorno con posticipo del lunedì per Genoa e Milan. I rossoneri negli ultimi due confronti diretti sono riusciti a imporsi sempre nell’extra time (al 94’ nella passata stagione con Andrè Silva, al 91’ con Romagnoli nel match di andata) i trader scommesse di Microgame li propongono favoriti in quota a 2,30. Una vittoria per i rossoblu (solo un successo interno nelle ultime sette gare di campionato) alza la posta a 3,31. Per il pareggio le giocate arrivano a 3,16. Solo due reti nelle ultime cinque gare per il Milan (entrambe rifilate alla Spal nell’ultima giornata di andata), più ricco il bottino sotto porta del Genoa, anche grazie alle incursioni di Piatek: una gara con reti da entrambe le parti si gioca a 1,78, mentre per almeno tre reti complessive le giocate arrivano a 2,08.