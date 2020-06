L’Inter, che si è salvata nei minuti finali con una sofferta rimonta sul Parma, ospita il Brescia ultimo in classifica. La squadra di Conte, a 8 punti dalla capolista, non può permettersi errori e deve dare continuità al successo del Tardini. Strada in discesa a guardare le quote, i nerazzurri sono nettamente favoriti, a 1.16, l’impresa delle rondinelle a San Siro è da 16 volte la posta mentre il pareggio si gioca a 7.50. A secco nel match con il Parma ma autori dei gol vittoria all’andata, Lukaku e Lautaro Martinez sono i principali indiziati al gol, rispettivamente a 1.50 e 1.80.